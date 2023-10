Les Tites Z’Escapades 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay, 22 novembre 2023, Saint-Didier-en-Velay.

Saint-Didier-en-Velay,Haute-Loire

Les Tites Z’Escapades, c’est un moment privilégié autour du conte, un voyage orchestré par les conteurs de Konsl’diz, une invitation à découvrir des histoires d’ici et d’ailleurs ….

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . .

2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Médiathéque « La Mandragotte »

Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Les Tites Z’Escapades is a privileged moment around the tale, a journey orchestrated by the storytellers of Konsl’diz, an invitation to discover stories from here and elsewhere …

Les Tites Z’Escapades es un momento privilegiado en torno al cuento, un viaje orquestado por los narradores de Konsl’diz, una invitación a descubrir historias de aquí y de otros lugares…

Les Tites Z’Escapades, das ist ein besonderer Moment rund um die Erzählung, eine Reise, die von den Erzählern von Konsl’diz orchestriert wird, eine Einladung, Geschichten von hier und anderswo zu entdecken…

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme Loire Semène