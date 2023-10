Stage de théâtre pour les enfants 2 Rue de l’Abbé Périer Le Havre, 23 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Encadrés par une artiste professionnelle et à destination des enfants de 8 à 14 ans, ce stage est l’occasion de pratiquer le théâtre et de donner une courte représentation à la fin de la semaine.

Tarif unique : 150 euros

5 jours . à partir de 8 ans

Du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre de 14h à 17h

Salle François 1er, 2 Rue Abbé Périer, 76600 Le Havre.

2 Rue de l’Abbé Périer Salle François 1er

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Supervised by a professional artist and aimed at children aged 8 to 14, this workshop is an opportunity to practice theater and give a short performance at the end of the week.

One-off fee: 150 euros

5 days . from age 8

Monday October 23 to Friday October 27, 2pm to 5pm

Salle François 1er, 2 Rue Abbé Périer, 76600 Le Havre

Supervisado por un artista profesional y dirigido a niños de 8 a 14 años, este curso es una oportunidad para practicar el teatro y hacer una breve representación al final de la semana.

Precio único: 150 euros

5 días . a partir de 8 años

Del lunes 23 de octubre al viernes 27 de octubre, de 14:00 a 17:00 horas

Sala François 1er, 2 Rue Abbé Périer, 76600 Le Havre

Unter Anleitung einer professionellen Künstlerin und für Kinder zwischen 8 und 14 Jahren bietet dieser Kurs die Möglichkeit, Theater zu spielen und am Ende der Woche eine kurze Aufführung zu geben.

Einzeltarif: 150 Euro

5 Tage . ab 8 Jahren

Montag, 23. Oktober, bis Freitag, 27. Oktober, von 14.00 bis 17.00 Uhr

Saal François 1er, 2 Rue Abbé Périer, 76600 Le Havre

