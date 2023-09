Salon : Les puces des couturières 2 Rue de l’Abbé Périer Le Havre, 30 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, « Habit en Fête » organise des puces des couturières salle François 1er de 10h à 18h.

L’association « Habit en Fête » récupère des habits de cérémonie et des accessoires, au moyen de dons de particuliers ou autres, dans le but de leur donner une seconde vie, en les transformant, adaptant aux goûts des demandeurs.

L’association permet à des demandeurs d’emploi qui ont des diplômes dans le domaine de la couture mais sans expérience professionnelle d’acquérir une expérience professionnelle valorisante sur le marché du travail.

Entrée gratuite.

Restauration sur place..

Samedi 2023-09-30 fin : 2023-10-01 . .

2 Rue de l’Abbé Périer Salle François 1er

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



On Saturday September 30 and Sunday October 1, « Habit en Fête » organizes a dressmakers’ flea market in the Salle François 1er from 10am to 6pm.

The « Habit en Fête » association recovers formal wear and accessories, through donations from individuals and others, with the aim of giving them a second life, by transforming and adapting them to the tastes of those requesting them.

The association enables jobseekers with sewing qualifications but no professional experience to gain valuable work experience on the job market.

Free admission.

Catering on site.

El sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre, « Habit en Fête » organiza un mercadillo de modistas en la sala François 1er, de 10:00 a 18:00 horas.

La asociación « Habit en Fête » recupera trajes de etiqueta y accesorios, a través de donaciones de particulares y otras personas, con el objetivo de darles una segunda vida, transformándolos y adaptándolos a los gustos de quienes los solicitan.

La asociación permite a solicitantes de empleo con formación en costura pero sin experiencia profesional adquirir una valiosa experiencia laboral en el mercado de trabajo.

Entrada gratuita.

Catering in situ.

Am Samstag, den 30. September und Sonntag, den 1. Oktober veranstaltet « Habit en Fête » von 10:00 bis 18:00 Uhr einen Flohmarkt der Näherinnen im Saal François 1er.

Der Verein « Habit en Fête » sammelt mithilfe von Spenden von Privatpersonen und anderen Personen Festkleider und Accessoires, um ihnen ein zweites Leben zu geben, indem sie umgestaltet und an den Geschmack der Suchenden angepasst werden.

Der Verein ermöglicht es Arbeitssuchenden mit Abschlüssen im Bereich der Schneiderei, aber ohne Berufserfahrung, auf dem Arbeitsmarkt wertvolle Berufserfahrung zu sammeln.

Der Eintritt ist frei.

Verpflegung vor Ort.

