Porte ouverte : Danse Loisir Passion 2 Rue de l’Abbé Périer Le Havre, 2 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’association Danse Loisir Passion organise une journée portes ouvertes à la Salle des fêtes François 1er le samedi 2 septembre de 10h à 18h.

Venez découvrir et faire un essai de :

– Danse en ligne

– Danse country

– Danse de salon en couple (valse, rock, bachata, paso doble…)

Gratuit.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles..

2023-09-02 10:00:00 fin : 2023-09-02 18:00:00. .

2 Rue de l’Abbé Périer Salle François 1er

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The Danse Loisir Passion association is organizing an open day at the Salle des fêtes François 1er on Saturday September 2 from 10am to 6pm.

Come and discover and try out :

– Line dancing

– Country dancing

– Couples ballroom dance (waltz, rock, bachata, paso doble…)

Free admission.

Free admission, subject to availability.

La asociación Danse Loisir Passion organiza una jornada de puertas abiertas en la Salle des fêtes François 1er el sábado 2 de septiembre de 10:00 a 18:00 horas.

Venga a probar :

– Baile en línea

– Baile country

– Bailes de salón en pareja (vals, rock, bachata, pasodoble, etc.)

Entrada gratuita.

Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

Der Verein Danse Loisir Passion veranstaltet am Samstag, den 2. September von 10 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür in der Festhalle François 1er.

Kommen Sie vorbei, um zu entdecken und auszuprobieren, wie :

– Line Dance

– Country-Tanz

– Gesellschaftstanz für Paare (Walzer, Rock, Bachata, Paso Doble…)

Kostenlos.

Freier Eintritt, im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-08-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche