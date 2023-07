PLANTES EN FÊTE À L’ABBAYE 2 rue de l’Abbaye Autrey, 9 septembre 2023, Autrey.

Autrey,Vosges

L’automne, saison riche en couleurs, est la période des plantations !

De nombreux pépiniéristes collectionneurs et des exposants de qualité vous accueilleront à l’Abbaye d’Autrey et vous donneront leurs conseils pour aménager vos jardins. Ils vous proposeront des arbres, arbustes à fleurs, roses anciennes, hydrangeas, fougères, plantes aquatiques, plantes vivaces, pivoines, rhododendrons, azalées, bruyères, acer, hostas, cactus, orchidées, conifères. Des artistes et artisans créateurs d’ornements de jardin vous présenteront leurs nichoirs, mobiliers, brocante, outillage…

Un week-end pour se retrouver en famille et passer un moment agréable dans le cadre paisible du jardin arboretum de l’Abbaye d’Autrey et de ses bâtiments de grès rose.

Possibilité de restauration sur place

Parking gratuit

Service brouette. Tout public

Samedi 2023-09-09 09:00:00 fin : 2023-09-10 18:00:00. 5 EUR.

2 rue de l’Abbaye Abbaye d’Autrey

Autrey 88700 Vosges Grand Est



Autumn, a season rich in color, is planting time!

Numerous nursery collectors and quality exhibitors will be on hand at the Abbaye d?Autrey to give you their advice on landscaping your gardens. They’ll be offering trees, flowering shrubs, old roses, hydrangeas, ferns, aquatic plants, perennials, peonies, rhododendrons, azaleas, heathers, acer, hostas, cacti, orchids and conifers. Artists and craftsmen creating garden ornaments will present their nesting boxes, furniture, second-hand goods, tools?

A weekend of family fun in the peaceful setting of the Abbaye d?Autrey arboretum garden and its pink sandstone buildings.

Catering available on site

Free parking

Wheelbarrow service

El otoño, estación rica en colores, ¡es tiempo de plantar!

Numerosos viveristas coleccionistas y expositores de calidad le darán la bienvenida a Autrey Abbey y le aconsejarán sobre el acondicionamiento de sus jardines. Ofrecerán árboles, arbustos en flor, rosas antiguas, hortensias, helechos, plantas acuáticas, vivaces, peonías, rododendros, azaleas, brezos, acer, hostas, cactus, orquídeas y coníferas. Artistas y artesanos creadores de adornos de jardín presentarán sus casas para pájaros, muebles, artículos de segunda mano, herramientas, etc

Un fin de semana para reunirse con la familia y pasar un rato agradable en el apacible marco del jardín arboreto de la Abadía de Autrey y sus edificios de arenisca rosa.

Servicio de comidas in situ

Aparcamiento gratuito

Servicio de carretillas

Der Herbst, eine farbenfrohe Jahreszeit, ist die Zeit der Pflanzungen!

Zahlreiche Sammler-Baumschulen und hochwertige Aussteller empfangen Sie in der Abtei von Autrey und geben Ihnen Tipps für die Gestaltung Ihrer Gärten. Sie bieten Ihnen Bäume, Blütensträucher, alte Rosen, Hortensien, Farne, Wasserpflanzen, Stauden, Pfingstrosen, Rhododendren, Azaleen, Heidekraut, Acer, Hostas, Kakteen, Orchideen und Koniferen an. Künstler und Kunsthandwerker, die Gartenschmuck herstellen, stellen ihre Nistkästen, Möbel, Trödel, Werkzeuge usw. vor

Ein Wochenende, um sich mit der Familie zu treffen und eine angenehme Zeit in der friedlichen Umgebung des Arboretums der Abtei von Autrey und ihrer Gebäude aus rosa Sandstein zu verbringen.

Verpflegungsmöglichkeiten vor Ort

Kostenlose Parkplätze

Schubkarrenservice

