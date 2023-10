Exposition « Foch / Joffre : deux Maréchaux Pyrénéens » 2 rue de la Victoire Tarbes, 9 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Informations sur l’exposition à venir…

> Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

> Accès PMR uniquement à la salle basse d’exposition.

2023-10-09 fin : 2024-09-23 . EUR.

2 rue de la Victoire TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Information about the upcoming exhibition…

> Exhibition open Monday to Friday, 9.30am to 12pm and 2pm to 5pm.

> PMR access only to the lower exhibition room

Información sobre la próxima exposición…

> Exposición abierta de lunes a viernes, de 9.30 a 12.00 y de 14.00 a 17.00 horas.

> Acceso PMR únicamente a la sala de exposición inferior

Informationen über die bevorstehende Ausstellung…

> Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag von 9:30 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr zu besichtigen.

> Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität nur zum unteren Ausstellungsraum

Mise à jour le 2023-10-02 par OT de Tarbes|CDT65