Concert – Eudoxie 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay, 18 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Eudoxie revisite le répertoire de la chanson Française. De Barbara, Dalida à Angèle, Catherine Ringer, Zazie, La grande Sophie, Emilie Simon… Aurélie Pépin (chant), Sébastien Jean (guitare, batterie, voix et arrangements), Emeline Jean (basse), Jacky Débarre (Guitare, voix)..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 23:30:00. .

2 Rue de la Vau Saint Jacques Le Coupe Gorge

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Eudoxie revisits the French chanson repertoire. From Barbara and Dalida to Angèle, Catherine Ringer, Zazie, La grande Sophie and Emilie Simon… Aurélie Pépin (vocals), Sébastien Jean (guitar, drums, vocals and arrangements), Emeline Jean (bass), Jacky Débarre (guitar, vocals).

Eudoxie revisita el repertorio de la chanson francesa. De Barbara y Dalida a Angèle, Catherine Ringer, Zazie, La grande Sophie y Emilie Simon… Aurélie Pépin (voz), Sébastien Jean (guitarra, batería, voz y arreglos), Emeline Jean (bajo), Jacky Débarre (guitarra, voz).

Eudoxie lässt das Repertoire des französischen Chansons neu aufleben. Von Barbara, Dalida bis hin zu Angèle, Catherine Ringer, Zazie, La grande Sophie, Emilie Simon… Aurélie Pépin (Gesang), Sébastien Jean (Gitarre, Schlagzeug, Gesang und Arrangements), Emeline Jean (Bass), Jacky Débarre (Gitarre, Gesang).

Mise à jour le 2023-10-04 par CC Parthenay Gâtine