Concert – Nos Lubies 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay, 4 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Nos Lubies : C’est en découvrant Pauline et sa jolie voix que, dans un brin de folie, Nico (batteur de formation), est pris d’une nouvelle lubie. Il se met à la guitare et lui propose de créer ce duo acoustique ! Seulement, il n’est pas le seul à avoir ses petits caprices… En fonction de leur humeur, ils revisitent vos chansons préférées (variété française et internationale). L’interprétation de chaque morceau est imprégné de leur style et leur créativité, ce qui donne une nouvelle dimension aux morceaux que vous connaissez déjà. Et vous, quelles sont vos lubies ?.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 23:30:00. .

2 Rue de la Vau Saint Jacques Le Coupe Gorge

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Nos Lubies : When Nico (a drummer by training) discovered Pauline and her pretty voice, he was taken by a new whim. He took up the guitar and offered to create this acoustic duo! But he’s not the only one to have his little whims? Depending on their mood, they revisit your favorite songs (French and international variety). The interpretation of each song is imbued with their style and creativity, giving a new dimension to the songs you already know. And you, what are your whims?

Nos Lubies : Fue al descubrir a Pauline y su bonita voz cuando Nico (batería de formación) se vio embargado por un nuevo capricho. Cogió la guitarra y le propuso crear este dúo acústico Pero no era el único que tenía sus caprichitos.. Según su estado de ánimo, revisitan sus canciones favoritas (variedad francesa e internacional). La interpretación de cada tema está impregnada de su estilo y creatividad, dando una nueva dimensión a las canciones que ya conoces. Y tú, ¿cuáles son tus temas favoritos?

Unsere Lubies: Als Nico (ein ausgebildeter Schlagzeuger) Pauline und ihre schöne Stimme entdeckte, wurde er von einer neuen Laune gepackt. Er greift zur Gitarre und schlägt ihr vor, ein akustisches Duo zu gründen Doch er ist nicht der Einzige, der seine kleinen Launen hat Je nach Lust und Laune interpretieren sie Ihre Lieblingslieder (französische und internationale Varietäten) neu. Die Interpretation jedes Stücks ist von ihrem Stil und ihrer Kreativität geprägt, was den Liedern, die Sie bereits kennen, eine neue Dimension verleiht. Was sind Ihre Hobbys?

Mise à jour le 2023-10-04 par CC Parthenay Gâtine