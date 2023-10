Concert – Vitamines Muzic 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay, 27 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Vitamines Muzic. Ce duo pétillant vous emporte dans une ambiance festive au travers des courants de la variété française, de la pop et du rock. Avec au commandes Ronin Sax (saxophones, harmonica, chant et choeurs) et Greg (clavier, accordéon, chant et arrangeur), pour un voyage ensemble..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 23:30:00. .

2 Rue de la Vau Saint Jacques Le Coupe Gorge

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Vitamines Muzic. This sparkling duo takes you on a festive journey through the currents of French variety, pop and rock. With Ronin Sax at the helm (saxophones, harmonica, vocals and backing vocals) and Greg (keyboard, accordion, vocals and arranger), we take you on a journey together.

Vitamines Muzic. Este dúo chispeante te llevará en un viaje festivo a través de la variedad francesa, el pop y el rock. Con Ronin Sax a la cabeza (saxos, armónica, voz y coros) y Greg (teclado, acordeón, voz y arreglista), te llevarán de viaje juntos.

Vitamine Muzic. Dieses spritzige Duo entführt Sie in eine festliche Stimmung durch die Strömungen der französischen Vielfalt, des Pop und des Rock. Mit Ronin Sax (Saxophone, Mundharmonika, Gesang und Chöre) und Greg (Keyboard, Akkordeon, Gesang und Arrangeur) an den Reglern, begeben Sie sich gemeinsam auf eine Reise.

Mise à jour le 2023-10-04 par CC Parthenay Gâtine