Concert – Limestone Cowboys 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay, 14 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Limestone Cowboys, Concert Rock à Billy, Rock’n’roll. Cette formation de 4 fanas de la musique va forcément vous séduire. Leurs premières prestations au Coupe Gorge l’an passé avait enflammé la salle..

2023-10-14 fin : 2023-12-14 23:30:00. .

2 Rue de la Vau Saint Jacques Le Coupe Gorge

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Limestone Cowboys, Concert Rock à Billy, Rock?n?roll. This band of 4 music fans is bound to win you over. Their first performances at Coupe Gorge last year set the place alight.

Limestone Cowboys, Concierto Rock à Billy, Rock?n?roll. Esta banda de 4 fanáticos de la música está destinada a conquistarte. Sus primeras actuaciones en Coupe Gorge el año pasado incendiaron el lugar.

Limestone Cowboys, Rockkonzert in Billy, Rock?n?Roll. Diese vierköpfige Band aus Musikfans wird Sie sicher begeistern. Ihre ersten Auftritte im Coupe Gorge im letzten Jahr begeisterten den Saal.

Mise à jour le 2023-10-04 par CC Parthenay Gâtine