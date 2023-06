Concert – Irish session 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay, 6 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Irish Session animée par Zito Baret et ses compères. Les musiciens partagent un répertoire commun de mélodies traditionnelles irlandaises, connues par cœur. Chacun peut tour à tour lancer une mélodie ou une suite de mélodies..

2023-10-06 à ; fin : 2023-10-06 23:30:00. .

2 Rue de la Vau Saint Jacques Le Coupe Gorge

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Irish Session hosted by Zito Baret and friends. The musicians share a common repertoire of traditional Irish melodies, known by heart. Each musician in turn can launch a melody or suite of melodies.

Sesión irlandesa a cargo de Zito Baret y sus amigos. Los músicos comparten un repertorio común de melodías tradicionales irlandesas, conocidas de memoria. Cada músico, por turno, puede lanzarse con una melodía o una suite de melodías.

Irish Session unter der Leitung von Zito Baret und seinen Mitstreitern. Die Musiker teilen ein gemeinsames Repertoire an traditionellen irischen Melodien, die sie auswendig kennen. Jeder darf abwechselnd eine Melodie oder eine Melodienfolge anstimmen.

Mise à jour le 2023-06-10 par CC Parthenay Gâtine