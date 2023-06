Concert – Seb com1 trio 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay, 22 septembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Un trio guitare- basse-batterie, enrichi de multiples influences musicales (néo-soul,funk, électro,…). Un superbe trio avec de belles compositions et un coktail de styles de musiques variés !.

2023-09-22 à ; fin : 2023-09-22 23:30:00. .

2 Rue de la Vau Saint Jacques Le Coupe Gorge

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A guitar-bass-drums trio, enriched by multiple musical influences (neo-soul, funk, electro, etc.). A superb trio with fine compositions and a coktail of varied musical styles!

Un trío de guitarra-bajo-batería, enriquecido por múltiples influencias musicales (neo-soul, funk, electro, etc.). ¡Un magnífico trío con grandes composiciones y un coktail de variados estilos musicales!

Ein Trio aus Gitarre, Bass und Schlagzeug, angereichert mit zahlreichen musikalischen Einflüssen (Neo-Soul,Funk, Elektro,…). Ein großartiges Trio mit schönen Kompositionen und einem Cocktail aus verschiedenen Musikstilen!

