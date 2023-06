Concert – Back Door Men 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay, 1 septembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Back Door Men, retour aux racines du Blues ! Thierry Gautier, ce nantais, en est fou de cette musique rurale, amère, celle qui sonne bizarrement, qui dérange mais c’est peut-être parce que c’est la seule qui est interprétée par des voix chargées de douleur et de souffrance. Alors voilà, il a commencé à écrire sur ses histoires de whisky, de nanas, de bars malfamés et en est arrivé à en faire son métier.

Le Blues et sa guitare sont devenus ses meilleurs amis et il n’a jamais cessé de les aimer. C’est puissant, il chante avec son cœur et le Blues, il l’a dans le sang..

2023-09-01 à ; fin : 2023-09-01 23:30:00. .

2 Rue de la Vau Saint Jacques Le Coupe Gorge

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Back Door Men, back to the roots of the Blues! Thierry Gautier, from Nantes, is crazy about this rural, bitter music, the kind that sounds strange, that disturbs, but maybe that’s because it’s the only kind that’s interpreted by voices charged with pain and suffering. So he started writing about whisky, chicks and bad bars, and ended up making a living out of it.

Blues and guitar became his best friends, and he has never stopped loving them. It’s powerful, he sings from the heart, and Blues is in his blood.

Back Door Men, ¡vuelta a las raíces del Blues! Thierry Gautier, de Nantes, está loco por esta música rural y amarga, de esas que suenan raras, que molestan, pero quizá sea porque es el único tipo de música interpretada por voces llenas de dolor y sufrimiento. Así que empezó a escribir sobre sus historias de whisky, chicas y bares sucios, y acabó ganándose la vida con ello.

El blues y su guitarra se convirtieron en sus mejores amigos y nunca ha dejado de amarlos. Es poderoso, canta con el corazón y lleva el blues en la sangre.

Back Door Men, zurück zu den Wurzeln des Blues! Thierry Gautier aus Nantes ist verrückt nach dieser ländlichen, bitteren Musik, die seltsam klingt und verstört, aber vielleicht liegt es daran, dass sie die einzige ist, die von Stimmen vorgetragen wird, die mit Schmerz und Leid beladen sind. Er begann, über seine Geschichten über Whisky, Frauen und verruchte Bars zu schreiben und machte sie zu seinem Beruf.

Der Blues und seine Gitarre wurden zu seinen besten Freunden und er hat nie aufgehört, sie zu lieben. Er ist kraftvoll, singt aus dem Herzen und hat den Blues im Blut.

Mise à jour le 2023-06-09 par CC Parthenay Gâtine