Concert – Xavier Pillac 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay, 19 août 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Xavier Pillac est devenu une valeur incontournable du Blues Européen. Son jeu de guitare est sublime, à la fois sobre et d’une incroyable efficacité, parfumé de cet esprit de sincérité, de générosité et de feeling qui sied au blues. La voix et la guitare de Pillac sont à la fois élastiques et compactes. Chanteur et guitariste, il joue un blues aux nuances de Funk, de soul et de rock..

2023-08-19 fin : 2023-08-19 23:30:00. .

2 Rue de la Vau Saint Jacques Le Coupe Gorge

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Xavier Pillac has become a key figure on the European blues scene. His guitar playing is sublime, at once sober and incredibly effective, perfumed with that spirit of sincerity, generosity and feeling that befits the blues. Pillac’s voice and guitar are both elastic and compact. Singer and guitarist, he plays a blues with nuances of funk, soul and rock.

Xavier Pillac se ha convertido en una fuerza a tener en cuenta en la escena europea del blues. Su forma de tocar la guitarra es sublime, a la vez sobria e increíblemente eficaz, aderezada con ese espíritu de sinceridad, generosidad y sentimiento que corresponde al blues. La voz y la guitarra de Pillac son a la vez elásticas y compactas. Cantante y guitarrista, interpreta un blues con toques de funk, soul y rock.

Xavier Pillac ist zu einer festen Größe in der europäischen Blues-Szene geworden. Sein Gitarrenspiel ist erhaben, gleichzeitig nüchtern und unglaublich effizient, parfümiert mit diesem Geist der Aufrichtigkeit, der Großzügigkeit und des Feelings, die dem Blues gut anstehen. Pillacs Stimme und Gitarre sind elastisch und kompakt zugleich. Als Sänger und Gitarrist spielt er einen Blues mit Nuancen von Funk, Soul und Rock.

Mise à jour le 2023-06-09 par CC Parthenay Gâtine