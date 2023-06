Concert – Protesting fingers 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay, 5 août 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Protesting Fingers, groupe qui s’inspire de faits divers, de la pure composition. Ils passent du rire aux drames, dans un style Rock, punk.

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 23:30:00. .

2 Rue de la Vau Saint Jacques Le Coupe Gorge

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Protesting Fingers, a band inspired by pure composition. They move from laughter to drama, in a rock and punk style

Protesting Fingers, una banda inspirada en la composición pura. Pasan de la risa al drama, en un estilo rock y punk

Protesting Fingers, eine Band, die sich von verschiedenen Ereignissen inspirieren lässt, reine Komposition. Sie gehen vom Lachen zum Drama über, im Stil von Rock, Punk

