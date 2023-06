Concert – Oaks veins 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay, 15 juillet 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Oak Veins (Les veines du chêne) se veut une définition de leur univers « des origines du blues et du rock des années 70’s mêlées à des influences vintage et des sons lourds. Les textes parlent de l’être humain, de l’âme humaine et ses angoisses, un sujet qui pourrait paraître sombre mai qui dévoile ses côtés positifs. Avec : Sara Aguillon (guitare, voix), Grégoire Courlivant (guitare), Arnaud Arselle (guitare basse) et Antoine Czubkowski (batterie)..

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 23:30:00. .

2 Rue de la Vau Saint Jacques Le Coupe Gorge

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Oak Veins defines their world as « the origins of ’70s blues and rock mixed with vintage influences and heavy sounds. The lyrics speak of the human being, the human soul and its anxieties, a subject that might seem dark but which reveals its positive sides. With : Sara Aguillon (guitar, vocals), Grégoire Courlivant (guitar), Arnaud Arselle (bass guitar) and Antoine Czubkowski (drums).

Oak Veins define su universo como « los orígenes del blues y el rock de los 70 mezclados con influencias vintage y sonidos pesados ». Las letras tratan sobre el ser humano, el alma humana y sus angustias, un tema que puede parecer oscuro pero que revela sus lados positivos. Con : Sara Aguillon (guitarra, voz), Grégoire Courlivant (guitarra), Arnaud Arselle (bajo) y Antoine Czubkowski (batería).

Oak Veins (Die Adern der Eiche) ist eine Definition ihres Universums: « Die Ursprünge des Blues und Rock der 70er Jahre vermischt mit Vintage-Einflüssen und schweren Klängen. Die Texte handeln vom Menschen, von der menschlichen Seele und ihren Ängsten, ein Thema, das düster erscheinen mag, aber seine positiven Seiten offenbart. Mit: Sara Aguillon (Gitarre, Gesang), Grégoire Courlivant (Gitarre), Arnaud Arselle (Bassgitarre) und Antoine Czubkowski (Schlagzeug).

Mise à jour le 2023-06-09 par CC Parthenay Gâtine