Concert – Nuit rouge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay, 12 juillet 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Nuit Rouge, spectacle de marionnettes (ado, adultes) d’un ½ heure. Le Manipeste pour la Feste est une suite de tableaux théâtraux et marionnettiques, qui ont tous pour point commun une évocation des grandes épidémies de peste, comme dans une danse macabre mais joyeuse.

Le spectacle est parsemé de chansons originales, tutoyant parfois la comédie musicale..

2 Rue de la Vau Saint Jacques Le Coupe Gorge

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Nuit Rouge, a ½-hour puppet show for teens and adults. Le Manipeste pour la Feste is a series of theatrical and puppet tableaux, all of which have in common an evocation of the great plague epidemics, as in a macabre but joyful dance.

The show is interspersed with original songs, sometimes verging on musical comedy.

Nuit Rouge, espectáculo de marionetas (para adolescentes y adultos) de ½ hora de duración. Le Manipeste pour la Feste es una serie de cuadros teatrales y de marionetas que tienen en común la evocación de las grandes epidemias de peste, como en una danza macabra pero alegre.

El espectáculo se intercala con canciones originales, que a veces rozan el musical.

Nuit Rouge, Puppentheaterstück (Jugendliche, Erwachsene) von einer ½ Stunde. Le Manipeste pour la Feste ist eine Folge von Theater- und Puppentheaterbildern, die alle gemeinsam haben, dass sie an die großen Pestepidemien erinnern, wie in einem makabren, aber fröhlichen Tanz.

Die Aufführung ist mit originellen Liedern gespickt, die manchmal an ein Musical grenzen.

