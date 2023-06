Concert – Patrice Bourgeon 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay, 29 juin 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Patrice Bourgeon, auteur, compositeur, interprète. En marge d’Amours de Zinc, spectacle et chansons sur le vin et les bistrots joué plus de 300 fois à travers 15 pays avec sa Compagnie des Zincs, Patrice Bourgeon propose une savoureuse récréation : « L’Ame du Vin ». L’artiste a rassemblé textes et poèmes d’auteurs de l’antiquité à nos jours….

Y sont invités, Baudelaire, Alcée, Charles Monselet, Omar Khayyâm, Victor Hugo, Jean Carmet …… Patrice Bourgeon… Au fil des terroirs, des crus et des époques, se racontent les rapports entre le vin et la religion, l’amour, le travail de la terre, la vie des vignerons…

Textes, anecdotes drôles, voire coquines, sont émaillées de chansons extraites du spectacle Amours de Zinc, interprétées par le chanteur-comédien, accompagné au piano par Dominique Charnay.

Une dégustation pétillante, propre à réjouir les papilles, le cœur et les oreilles de l’honn.

2 Rue de la Vau Saint Jacques Le Coupe Gorge

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Patrice Bourgeon, author, composer, performer. Alongside Amours de Zinc, a show and songs about wine and bistros performed over 300 times across 15 countries with his Compagnie des Zincs, Patrice Bourgeon offers a tasty recreation: « L?Ame du Vin ». The artist has assembled texts and poems by authors from antiquity to the present day….

His guests include Baudelaire, Alcée, Charles Monselet, Omar Khayyâm, Victor Hugo, Jean Carmet? Patrice Bourgeon? Over the course of terroirs, vintages and eras, they recount the relationship between wine and religion, love, working the land, the life of winegrowers?

Texts and funny, even naughty, anecdotes are interspersed with songs from the show Amours de Zinc, performed by the singer-actor, accompanied on piano by Dominique Charnay.

A sparkling tasting, sure to delight the taste buds, the heart and the ears of the honest

Patrice Bourgeon, autor, compositor, intérprete. Junto a Amours de Zinc, espectáculo y canciones sobre el vino y los bares representado más de 300 veces en 15 países con su Compagnie des Zincs, Patrice Bourgeon propone una sabrosa recreación: « L’Ame du Vin ». El artista ha reunido textos y poemas de autores desde la antigüedad hasta nuestros días…

Entre sus invitados figuran Baudelaire, Alcée, Charles Monselet, Omar Khayyâm, Victor Hugo, Jean Carmet? Patrice Bourgeon? A través de los diferentes terruños, añadas y épocas, descubrimos la relación entre el vino y la religión, el amor, el trabajo de la tierra, la vida de los viticultores?

Textos y anécdotas divertidas, incluso pícaras, se intercalan con canciones del espectáculo Amours de Zinc, interpretadas por el cantante-actor, acompañado al piano por Dominique Charnay.

Una experiencia de degustación chispeante para deleitar las papilas gustativas, el corazón y los oídos de los honestos oyentes

Patrice Bourgeon, Autor, Komponist und Interpret. Neben Amours de Zinc, einer Show und Chansons über Wein und Bistros, die mit seiner Compagnie des Zincs mehr als 300 Mal in 15 Ländern aufgeführt wurde, bietet Patrice Bourgeon eine köstliche Rekreation: « L’Ame du Vin » (Die Seele des Weins). Der Künstler hat Texte und Gedichte von Autoren aus der Antike bis heute zusammengestellt….

Zu den Gästen gehören Baudelaire, Alcée, Charles Monselet, Omar Khayyâm, Victor Hugo, Jean Carmet? Patrice Bourgeon? Im Laufe der Zeit werden die Beziehungen zwischen dem Wein und der Religion, der Liebe, der Arbeit auf dem Land und dem Leben der Winzer erzählt

Die Texte, lustigen und sogar frechen Anekdoten sind mit Liedern aus dem Stück Amours de Zinc gespickt, die vom Sänger und Schauspieler vorgetragen und von Dominique Charnay am Klavier begleitet werden.

Eine prickelnde Kostprobe, die den Gaumen, das Herz und die Ohren der Zuhörer erfreut

