Concert – Adrien simmonds 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay, 24 juin 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Adrian Simmonds en concert, un anglais installé dans le bocage bressuirais, musique et chansons country, Pop et Rock.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 23:30:00. .

2 Rue de la Vau Saint Jacques Le Coupe Gorge

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Adrian Simmonds in concert, an Englishman based in the Bressuirais bocage, country music and songs, Pop and Rock

Adrian Simmonds en concierto, un inglés afincado en el bocage Bressuirais, música y canciones country, Pop y Rock

Adrian Simmonds im Konzert, ein Engländer, der sich in der Bocage Bressuirais niedergelassen hat, Countrymusik und -lieder, Pop und Rock

Mise à jour le 2023-06-08 par CC Parthenay Gâtine