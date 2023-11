Création capsules »de la terre au lin » 2 Rue de la Trigalle La Ferté-Vidame, 1 novembre 2023, La Ferté-Vidame.

La Ferté-Vidame,Eure-et-Loir

Lin perché et la céramiste Sofia Marty vous présentent leurs créations capsules « »de la terre au lin » ouvert les samedis et les dimanches et jours fériés..

Samedi 2023-11-01 14:00:00 fin : 2023-12-17 . .

2 Rue de la Trigalle

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Lin perché and ceramist Sofia Marty present their capsule creations « from earth to linen », open Saturdays, Sundays and public holidays.

Lin perché y la ceramista Sofia Marty presentan sus creaciones en cápsula « de la tierra al lino », abiertas los sábados, domingos y festivos.

Lin perché und die Keramikerin Sofia Marty präsentieren Ihnen ihre Kapselkreationen « »de la terre au lin » », geöffnet samstags sowie an Sonn- und Feiertagen.

