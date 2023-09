Mines et métallurgie en Normandie 2 Rue de la Teste-de-Buch May-sur-Orne, 21 octobre 2023, May-sur-Orne.

May-sur-Orne,Calvados

Samedi 21 octobre 2023

Salle des fêtes de May-Sur-Orne

10h-12h/14h-18h

Entrée libre

Ouverture du musée de May-sur-Orne (derrière la mairie)

10h-12h – gratuit

À partir de 10h :

• Exposition d’artistes

• Stand du BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières)

• Présentation d’ouvrages : histoire et patrimoine

14h : Table-ronde, les acteurs du patrimoine

16h : Projection du film « La maison sous la Mer », fiction, 1946, dans l’environnement des mines de Flamanville-Diélette (1h26).

2 Rue de la Teste-de-Buch

May-sur-Orne 14320 Calvados Normandie



Saturday, October 21, 2023

May-Sur-Orne village hall

10am-12pm/14pm-6pm

Free admission

Opening of the May-sur-Orne museum (behind the town hall)

10am-12pm ? free admission

From 10 am :

? Artists? exhibition

? BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) stand

? Presentation of books: history and heritage

2pm: Round-table discussion, heritage players

4pm: Screening of the film « La maison sous la Mer », fiction, 1946, set in the Flamanville-Diélette mines (1h26)

Sábado 21 de octubre de 2023

Ayuntamiento de May-Sur-Orne

10h-12h/14h-18h

Entrada gratuita

Apertura del museo de May-sur-Orne (detrás del ayuntamiento)

10h-12h Entrada gratuita

A partir de las 10h :

? Exposición de artistas

? Stand del BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières)

? Presentación de obras: historia y patrimonio

14.00 h: Mesa redonda, actores del patrimonio

16.00 h: Proyección de la película « La maison sous la Mer », ficción, 1946, ambientada en las minas de Flamanville-Diélette (1h26)

Samstag, 21. Oktober 2023

Festsaal in May-Sur-Orne

10h-12h/14h-18h

Freier Eintritt

Eröffnung des Museums in May-sur-Orne (hinter dem Rathaus)

10h-12h ? kostenlos

Ab 10 Uhr :

? Ausstellung von Künstlern

? Stand des BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières)

? Buchpräsentation: Geschichte und Kulturerbe

14h: Podiumsdiskussion, die Akteure des Kulturerbes

16 Uhr: Vorführung des Films « La maison sous la Mer », Fiktion, 1946, in der Umgebung der Minen von Flamanville-Diélette (1h26)

