Jeux de Mains 2 Rue de la Salereine Subligny, 30 septembre 2023, Subligny.

Subligny,Cher

Exposition d’art

Découverte de la matière et démonstration de savoir faire de différents métiers au cœur d’un atelier..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 18:00:00. EUR.

2 Rue de la Salereine

Subligny 18260 Cher Centre-Val de Loire



Art exhibition

Discover materials and demonstrate the skills of different crafts in the heart of a workshop.

Exposición de arte

Descubra materiales y demuestre las habilidades de diferentes oficios en el corazón de un taller.

Ausstellung von Kunstwerken

Entdeckung der Materie und Demonstration des Know-hows verschiedener Berufe im Herzen eines Ateliers.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois