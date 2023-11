Marché de l’avent 2 Rue de la Sablière Barneville-Carteret, 26 novembre 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Nombreux stands : Bijoux, la Cotentine, sculpteur sur pierre, artisanat sur bois, stand de brocante, etc.

Restauration :

Huitres, grillades, bières, vin blanc, cidre, vin chaud, gaufres, crêpes, caramels au beurre salé.

Un panier garni à gagner.

Rendez-vous à la Chapelle de la Plage à Barneville-plage.

Organisé par la Paroisse Notre Dame des Isles dans un but caritatif..

2023-11-26 11:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

2 Rue de la Sablière

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Numerous stands: Jewellery, La Cotentine, stone sculptors, wood crafts, second-hand goods, etc.

Catering:

Oysters, grilled meats, beer, white wine, cider, mulled wine, waffles, pancakes, salted butter toffees.

A gift basket to be won.

Meet at Chapelle de la Plage, Barneville-plage.

Organized by the Notre Dame des Isles parish for charity.

Numerosos puestos: joyería, La Cotentine, escultores en piedra, artesanía en madera, artículos de segunda mano, etc.

Restauración :

Ostras, parrilladas, cervezas, vino blanco, sidra, vino caliente, gofres, tortitas, toffees de mantequilla salada.

Una cesta para ganar.

Encuentro en la Chapelle de la Plage de Barneville-plage.

Organizado por la parroquia de Notre Dame des Isles con fines benéficos.

Zahlreiche Stände: Schmuck, La Cotentine, Steinbildhauer, Holzkunsthandwerk, Flohmarktstand usw.

Verpflegung:

Austern, Gegrilltes, Bier, Weißwein, Cidre, Glühwein, Waffeln, Crêpes, Karamellen mit gesalzener Butter.

Ein Präsentkorb ist zu gewinnen.

Treffpunkt: Kapelle des Strandes in Barneville-plage.

Organisiert von der Pfarrei Notre Dame des Isles für einen wohltätigen Zweck.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Cotentin