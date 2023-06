Gala de Danse 2 Rue de la Rigolerie Sennely, 10 juin 2023, Sennely.

Sennely,Loiret

La Sennelycienne organise son gala de Danse mi-juiin à Sennely ,aux portes de Sologne.

Venez admirez les danseurs interprétants les chorégraphies de Graziella Poulard..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 23:00:00. 0 EUR.

2 Rue de la Rigolerie

Sennely 45240 Loiret Centre-Val de Loire



The Sennelycienne organizes its Dance Gala in mid-June in Sennely, at the gates of Sologne.

Come and admire the dancers interpreting the choreographies of Graziella Poulard.

La Sennelycienne organiza su Gala de Danza a mediados de junio en Sennely, a las puertas de Sologne.

Venga a admirar a los bailarines que interpretan coreografías de Graziella Poulard.

Die Sennelycienne organisiert ihre Tanzgala Mitte Juni in Sennely, an den Toren der Sologne.

Kommen Sie und bewundern Sie die Tänzer, die die Choreographien von Graziella Poulard interpretieren.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN