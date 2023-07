LES TROIS DAMES – AMOUR TOUJOURS 2 Rue de la République Yutz, 5 avril 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

Le trio se concentre surtout sur les joies de l’amour avec des rythmes de percussions et de danses qui vous emmènent dans leur nouveau spectacle dynamique et ensorcelant.

Un programme avec l’air de Cherubin dans « les Noces de Figaro » de MOZART ou encore les tringles des cistres extrait de « Carmen » de BIZET, mais aussi des mélodies moins connues mais tout autant magnifiques comme C’est ça la vie de l’opérette « Toi c’est moi » de Moises SIMON ou encore « Je te veux » d’Erik SATIE.

Le marimba vous entraînera dans des rythmes endiablés avec « Dance » de ZALUPE, vous fera voyager en Argentine avec PIAZZOLLA ou encore danser une Czardas avec Vittorio MONTI.. Tout public

Vendredi 2024-04-05 20:30:00 fin : 2024-04-05 . 10 EUR.

2 Rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



The trio focus on the joys of love, with percussion and dance rhythms that take you along on their dynamic and bewitching new show.

The program includes Cherubin?s aria from MOZART?s « Les Noces de Figaro » and the tringles des cistres from BIZET?s « Carmen », as well as lesser-known but equally beautiful melodies such as C?est ça la vie from Moises SIMON?s operetta « Toi c?est moi » and Erik SATIE?s « Je te veux ».

The marimba will take you into wild rhythms with ZALUPE’s « Dance », take you on a trip to Argentina with PIAZZOLLA or dance a Czardas with Vittorio MONTI.

El trío se centra en las alegrías del amor, con percusión y ritmos de baile que te acompañan en su dinámico y hechizante nuevo espectáculo.

El programa incluye el aria de Cherubin de « Las bodas de Fígaro » de MOZART y los trinos de las cistres de « Carmen » de BIZET, así como melodías menos conocidas pero igualmente bellas como « C’est ça la vie » de la opereta « Toi c’est moi » de Moises SIMON y « Je te veux » de Erik SATIE.

La marimba le adentrará en ritmos salvajes con « Dance » de ZALUPE, le llevará de viaje a Argentina con PIAZZOLLA o bailará un Czardas con Vittorio MONTI.

Das Trio konzentriert sich vor allem auf die Freuden der Liebe mit Perkussions- und Tanzrhythmen, die Sie in ihre neue dynamische und betörende Show mitnehmen.

Ein Programm mit der Arie der Cherubin aus « Die Hochzeit des Figaro » von MOZART oder « Les tringles des cistres » aus « Carmen » von BIZET, aber auch weniger bekannte, aber ebenso wunderschöne Melodien wie « C?est ça la vie » aus der Operette « Toi c?est moi » von Moises SIMON oder « Je te veux » von Erik SATIE.

Das Marimbaphon wird Sie mit ZALUPEs « Dance » in wilde Rhythmen versetzen, Sie mit PIAZZOLLA nach Argentinien reisen lassen oder mit Vittorio MONTI einen Czardas tanzen.

Mise à jour le 2023-07-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME