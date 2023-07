DUO DAOZI 2 Rue de la République Yutz, 19 janvier 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

Leurs souches sont classiques, mais Annabelle Galland à la contrebasse et Sonia Louvet à la harpe vous offrent une traversée aux confins des musiques traditionnelles, du jazz et de la musique ethnique et contemporaine.

Elles racontent et chantent des histoires. Elles vous plongent dans un univers onirique, teinté de poésie et plein de tendresse.. Tout public

Vendredi 2024-01-19 20:30:00 fin : 2024-01-19 . 10 EUR.

2 Rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Their strains are classical, but Annabelle Galland on double bass and Sonia Louvet on harp take you on a journey through traditional, jazz, ethnic and contemporary music.

They tell and sing stories. They plunge you into a dreamlike universe, tinged with poetry and full of tenderness.

Sus raíces son clásicas, pero Annabelle Galland al contrabajo y Sonia Louvet al arpa le llevarán de viaje a las fronteras de la música tradicional, el jazz, la música étnica y contemporánea.

Cuentan y cantan historias. Le sumergirán en un mundo onírico, teñido de poesía y lleno de ternura.

Ihre Stämme sind klassisch, aber Annabelle Galland am Kontrabass und Sonia Louvet an der Harfe bieten Ihnen eine Reise durch die Grenzgebiete der traditionellen Musik, des Jazz und der ethnischen und zeitgenössischen Musik.

Sie erzählen und singen Geschichten. Sie lassen Sie in eine Traumwelt eintauchen, die von Poesie und Zärtlichkeit geprägt ist.

Mise à jour le 2023-07-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME