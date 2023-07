EXTENSIONS QUARTET 2 Rue de la République Yutz, 10 novembre 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

EXTENSIONS est né en 2018 sous l’impulsion du vibraphoniste et compositeur François Narboni.

Puisant aussi bien dans le jazz que dans la musique pop-rock ou classique moderne-contemporaine (Stravinsky, Bartok, Reich..), la musique d’EXTENSIONS renoue avec l’esprit innovant du jazz-rock et de ses dérivés des grands groupes des années 70 : Gong, Magma, Weather report …

François Narboni (vibraphone, marimba), Lucas Narboni (saxophones), Alain Wittische (basse), Jules Emering (batterie). Tout public

Vendredi 2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 . 10 EUR.

2 Rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



EXTENSIONS was born in 2018 under the impetus of vibraphonist and composer François Narboni.

Drawing as much from jazz as from pop-rock or modern-contemporary classical music (Stravinsky, Bartok, Reich…), EXTENSIONS? music revives the innovative spirit of jazz-rock and its derivatives from the great bands of the 70s: Gong, Magma, Weather report?

François Narboni (vibraphone, marimba), Lucas Narboni (saxophones), Alain Wittische (bass), Jules Emering (drums)

EXTENSIONS nace en 2018 bajo el impulso del vibrafonista y compositor François Narboni.

Bebiendo tanto del jazz como del pop-rock o de la música clásica moderna-contemporánea (Stravinsky, Bartok, Reich, etc.), la música de EXTENSIONS recupera el espíritu innovador del jazz-rock y sus derivados de las grandes bandas de los años 70: Gong, Magma, Weather report, etc

François Narboni (vibráfono, marimba), Lucas Narboni (saxos), Alain Wittische (bajo), Jules Emering (batería)

EXTENSIONS entstand 2018 auf Anregung des Vibraphonisten und Komponisten François Narboni.

Die Musik von EXTENSIONS schöpft sowohl aus dem Jazz als auch aus der Pop-Rock-Musik oder der modernen-zeitgenössischen Klassik (Strawinsky, Bartok, Reich..) und knüpft an den innovativen Geist des Jazz-Rock und seiner Derivate der großen Bands der 70er Jahre an: Gong, Magma, Weather report…

François Narboni (Vibraphon, Marimba), Lucas Narboni (Saxophone), Alain Wittische (Bass), Jules Emering (Schlagzeug)

