SPECTACLE – CHAMBER METROPOLITAN TRIO 2 Rue de la République Yutz, 23 juin 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

Jazz – La musique de chambre d’influences classiques européennes est le vecteur artistique du Chamber Métropolitain Trio Son travail s’axe sur un répertoire de compositions originales inspirées notamment par le Japon et sa culture séculaire. Tout public

Vendredi 2023-06-23 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-23 . 10 EUR.

2 Rue de la République Salle Bestien

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Jazz – Chamber music with European classical influences is the artistic vector of the Chamber Métropolitain Trio Its work focuses on a repertoire of original compositions inspired in particular by Japan and its age-old culture

Jazz – La música de cámara con influencias clásicas europeas es el vector artístico del Trío de Cámara Métropolitain Su trabajo se centra en un repertorio de composiciones originales inspiradas en particular en Japón y su cultura milenaria

Jazz – Kammermusik mit klassischen europäischen Einflüssen ist das künstlerische Medium des Chamber Metropolitain Trio Seine Arbeit konzentriert sich auf ein Repertoire von Originalkompositionen, die vor allem von Japan und seiner jahrhundertealten Kultur inspiriert sind

