Rencontre avec un vigneron 2 rue de la République Saint-Paul-Trois-Châteaux, 28 novembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Rencontre avec un vigneron est l’occasion de découvrir des vins de nos vignerons lors d’une soirée où se mêle découverte œnologique et convivialité !.

2023-11-28 18:00:00 fin : 2023-11-28 19:00:00. .

2 rue de la République Maison de la truffe et du Tricastin

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Rencontre avec un vigneron is an opportunity to discover the wines of our winemakers during an evening of ?nological discovery and conviviality!

Conozca a un vinicultor es una oportunidad para descubrir los vinos de nuestros vinicultores durante una tarde de descubrimiento y convivencia

Rencontre avec un vigneron ist die Gelegenheit, die Weine unserer Winzer an einem Abend zu entdecken, an dem sich ?nologische Entdeckungen und Geselligkeit vermischen!

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence