Rencontre avec un vigneron 2 rue de la République Saint-Paul-Trois-Châteaux, 31 octobre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Rencontre avec un vigneron : ce mois-ci vous découvrirez le domaine « Château la Robine » qui se trouve sur la commune de Saint Paul Trois Châteaux..

2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 20:00:00. .

2 rue de la République Maison de la truffe et du Tricastin

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Meet a winegrower: this month, discover the « Château la Robine » estate in the commune of Saint Paul Trois Châteaux.

Conozca a un viticultor: este mes descubrirá la finca « Château la Robine », en el municipio de Saint Paul Trois Châteaux.

Begegnung mit einem Winzer: In diesem Monat lernen Sie das Weingut « Château la Robine » kennen, das in der Gemeinde Saint Paul Trois Châteaux liegt.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence