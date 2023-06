Exposition : « L’ouverture du coeur » 2 Rue de la République Saint-Paul-Trois-Châteaux, 6 juin 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

C’est dans l’espace d’accueil de la maison de la truffe qu’est présentée pendant tout le mois de juin, l’exposition de l’artiste-illustratrice Goldiemystic « L’ouverture du cœur »..

2023-06-06 à ; fin : 2023-06-30 . .

2 Rue de la République Maison de la Truffe et du Tricastin

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the reception area of the Maison de la Truffe, artist-illustrator Goldiemystic’s exhibition « L’ouverture du c?ur » will be on display throughout June.

Durante todo el mes de junio, la recepción de la Maison de la Truffe acogerá una exposición del artista-ilustrador Goldiemystic titulada « L’ouverture du cœur ».

Im Empfangsbereich des Trüffelhauses wird den ganzen Juni über die Ausstellung der Künstlerin und Illustratorin Goldiemystic « L’ouverture du c?ur » (Die Öffnung des Herzens) gezeigt.

