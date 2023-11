SOUFFLE – Cie La Virevoltée 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne, 25 novembre 2023, Condat-sur-Vienne.

Condat-sur-Vienne,Haute-Vienne

Par Mathilde Rader & Antoine Petit.

La guitare et la danse contemporaine se rencontrent dans une création mêlant poésie, énergie, grâce et puissance. Les sons mélodiques de la guitare acoustique accompagnent les mouvements aériens de la danseuse, la guitare électrique nous plonge dans des ambiances profondes…

Une histoire qui se déroule entre deux êtres, comme un souffle qui se diffuse, circule, invisible.

Chacun joue, danse en harmonie l’un avec l’autre, guidés par le vent, le sauvage, l’air de la nature, l’abandon du désir, bercés par la tendresse, élevés jusqu’aux cimes des arbres. Chacun se cherche, se questionne sur l’autre, essaie de l’apprivoiser de façon douce et sensible, parfois dure et orageuse.

Ils communiquent sans toucher, ni parole et se trouvent à travers leur langage.

Infos & réservations : 05 55 30 88 60.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

2 Rue de la République Espace Confluences

Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



By Mathilde Rader & Antoine Petit.

Guitar and contemporary dance meet in a creation combining poetry, energy, grace and power. The melodic sounds of the acoustic guitar accompany the dancer’s aerial movements, while the electric guitar plunges us into deep ambiences…

A story that unfolds between two beings, like a breath that spreads, circulates, invisible.

Each plays and dances in harmony with the other, guided by the wind, the wild, the air of nature, the abandon of desire, cradled by tenderness, elevated to the treetops. Each seeks out the other, questions the other, tries to tame the other in a way that is gentle and sensitive, sometimes harsh and stormy.

They communicate without touching or speaking, and find each other through their language.

Info & reservations: 05 55 30 88 60

Por Mathilde Rader y Antoine Petit.

La guitarra y la danza contemporánea se encuentran en una creación que combina poesía, energía, gracia y fuerza. Los sonidos melódicos de la guitarra acústica acompañan los movimientos aéreos de la bailarina, mientras que la guitarra eléctrica nos sumerge en atmósferas profundas…

Una historia que se desarrolla entre dos seres, como un soplo que se extiende, circula, invisible.

Cada uno juega y baila en armonía con el otro, guiado por el viento, lo salvaje, el aire de la naturaleza, el abandono del deseo, acunado por la ternura, elevado a las copas de los árboles. Cada uno se busca a sí mismo, interroga al otro, intenta domarlo de forma suave y sensible, a veces áspera y tormentosa.

Se comunican sin tocarse ni hablar, y se encuentran a través de su lenguaje.

Información y reservas: 05 55 30 88 60

Von Mathilde Rader & Antoine Petit.

Die Gitarre und der zeitgenössische Tanz begegnen sich in einer Kreation, die Poesie, Energie, Anmut und Kraft miteinander verbindet. Die melodischen Klänge der akustischen Gitarre begleiten die luftigen Bewegungen der Tänzerin, die elektrische Gitarre lässt uns in tiefe Stimmungen eintauchen…

Eine Geschichte, die sich zwischen zwei Menschen entfaltet, wie ein Atem, der sich ausbreitet, zirkuliert, unsichtbar ist.

Jeder spielt und tanzt in Harmonie mit dem anderen, geleitet vom Wind, dem Wilden, der Luft der Natur, der Hingabe des Verlangens, gewiegt von der Zärtlichkeit, erhoben bis in die Wipfel der Bäume. Jeder sucht sich selbst, stellt sich Fragen über den anderen, versucht ihn zu zähmen, auf sanfte und sensible Weise, manchmal hart und stürmisch.

Sie kommunizieren ohne Berührung oder Worte und finden sich durch ihre Sprache.

Infos & Reservierungen: 05 55 30 88 60

