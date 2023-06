l’Heureux tour ! 2, Rue de la République, Condat-sur-Vienne (87), 6 avril 2024, .

l’Heureux tour ! Samedi 6 avril 2024, 20h30 2, Rue de la République, Condat-sur-Vienne (87) 15 euros

« L’Heureux Tour » Le 6 Avril 2024 à Condat sur Vienne à l’Espace Confluences, on refait notre soirée arrosée par l’orage lors du dernier Balaviris avec: –La Cuvée Spéciale (Maarten Decombel, Juliette Minvielle , Toon Van Mierlo, Clément Denis, Clémence Cognet, Julien Cartonnet , Gregory Jolivet, Gabriel Lenoir, Andy Cutting ) -Dirty Caps’-et les membres de l’Association les membres de l’Association les Bringuebalants! ON EST IMPATIENTS !!!!!!!!

source : événement l’Heureux tour ! publié sur AgendaTrad

2, Rue de la République, Condat-sur-Vienne (87) 2, Rue de la République, 87920 Condat-sur-Vienne, France [{« link »: « https://www.facebook.com/maarten.decombel?__cft__%5B0%5D=AZXQVESkbGVxzZg1LhArcLABNhYQ1bUbzhK5ETBaA6bSVx_AXYtqAfoOmW2JzijshqhTtZFIsiqdBdHstp9jMtLEx7Q51qhwFbWpodXLQHFvoSAiQiKH9X2ZeTwl74XDGDepOGL7mTnA2E2BkoywPdYSRjyfXr1hlJffWPJdNgQxcZrYxjvlS4bxZFobnoWXlZE&__tn__=-%5DK-R »}, {« link »: « https://www.facebook.com/toon.vanmierlo.7?__cft__%5B0%5D=AZXQVESkbGVxzZg1LhArcLABNhYQ1bUbzhK5ETBaA6bSVx_AXYtqAfoOmW2JzijshqhTtZFIsiqdBdHstp9jMtLEx7Q51qhwFbWpodXLQHFvoSAiQiKH9X2ZeTwl74XDGDepOGL7mTnA2E2BkoywPdYSRjyfXr1hlJffWPJdNgQxcZrYxjvlS4bxZFobnoWXlZE&__tn__=-%5DK-R »}, {« link »: « https://www.facebook.com/lenoirgabrielviolon?__cft__%5B0%5D=AZXQVESkbGVxzZg1LhArcLABNhYQ1bUbzhK5ETBaA6bSVx_AXYtqAfoOmW2JzijshqhTtZFIsiqdBdHstp9jMtLEx7Q51qhwFbWpodXLQHFvoSAiQiKH9X2ZeTwl74XDGDepOGL7mTnA2E2BkoywPdYSRjyfXr1hlJffWPJdNgQxcZrYxjvlS4bxZFobnoWXlZE&__tn__=-%5DK-R »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Andy.Cutting.fanpage?__cft__%5B0%5D=AZXQVESkbGVxzZg1LhArcLABNhYQ1bUbzhK5ETBaA6bSVx_AXYtqAfoOmW2JzijshqhTtZFIsiqdBdHstp9jMtLEx7Q51qhwFbWpodXLQHFvoSAiQiKH9X2ZeTwl74XDGDepOGL7mTnA2E2BkoywPdYSRjyfXr1hlJffWPJdNgQxcZrYxjvlS4bxZFobnoWXlZE&__tn__=-%5DK-R »}, {« link »: « https://www.facebook.com/dirtycapstrio?__cft__%5B0%5D=AZXQVESkbGVxzZg1LhArcLABNhYQ1bUbzhK5ETBaA6bSVx_AXYtqAfoOmW2JzijshqhTtZFIsiqdBdHstp9jMtLEx7Q51qhwFbWpodXLQHFvoSAiQiKH9X2ZeTwl74XDGDepOGL7mTnA2E2BkoywPdYSRjyfXr1hlJffWPJdNgQxcZrYxjvlS4bxZFobnoWXlZE&__tn__=-%5DK-R »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43150 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-07T00:30:00+02:00

2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-07T00:30:00+02:00

baltrad balfolk