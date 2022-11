Bal trad pour le Téléthon 2, Rue de la République, Condat-sur-Vienne (87)

Bal trad pour le Téléthon 2, Rue de la République, Condat-sur-Vienne (87), 3 décembre 2022, . Bal trad pour le Téléthon Samedi 3 décembre, 21h00 2, Rue de la République, Condat-sur-Vienne (87)

libre

avec Ondes d’OC 2, Rue de la République, Condat-sur-Vienne (87) 2, Rue de la République, 87920 Condat-sur-Vienne, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39378 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] La Mandragore organise un bal trad pour le Téléthon à l’Espace Confluences de Condat sur Vienne à 21h avec le Trio Ondes d’Oc. Le thème national du Téléthon 2022 est la couleur, et celles choisies par Condat sont vert et bleu. Alors à vos plus belles tenues :) Programme de la journée à condat : 15h : randonnée 17h45 : démonstration de Vovinam Viet Vo Dao par l’association Viet Vo Dao de Condat18h30 – 20h30 : apéro concert avec le groupe Et Hop ! 21h : bal trad avec le trio Ondes d’Oc Petite restauration possible sur place (food truck) Prix libre, tous les bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon source : événement Bal trad pour le Téléthon publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T21:00:00+01:00

2022-12-04T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu 2, Rue de la République, Condat-sur-Vienne (87) Adresse 2, Rue de la République, 87920 Condat-sur-Vienne, France Age maximum 110 lieuville 2, Rue de la République, Condat-sur-Vienne (87)

2, Rue de la République, Condat-sur-Vienne (87) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//