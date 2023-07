Tournoi amical de palet vendéen 2 Rue de la Renardière Sennevières, 16 juillet 2023, Sennevières.

Sennevières,Indre-et-Loire

Tous les niveaux sont les bienvenus, vous pouvez vous inscrire en solo et rencontrer un partenaire de jeu sur place.

Sur inscription..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 18:00:00. EUR.

2 Rue de la Renardière

Sennevières 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



All levels are welcome, and you can register as a solo player and meet a partner on the spot.

Registration required.

Todos los niveles son bienvenidos, y puedes apuntarte solo y conocer a un compañero de juego in situ.

Inscripción obligatoria.

Alle Niveaus sind willkommen. Sie können sich als Einzelspieler anmelden und vor Ort einen Spielpartner treffen.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire