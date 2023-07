Bal du 14 juillet 2 Rue de la Renardière Sennevières, 14 juillet 2023, Sennevières.

Sennevières,Indre-et-Loire

Bal folklorique avec le Bal des champs , puis fin de soirée avec un DJ. Repas prévu par Charles’Barbecue et découverte de bières artisanales..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 02:00:00. EUR.

2 Rue de la Renardière

Sennevières 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Folk ball with the Bal des champs, followed by a DJ at the end of the evening. Meal provided by Charles’Barbecue and discovery of craft beers.

Baile folclórico con el Bal des champs, seguido de un DJ al final de la velada. Comida a cargo de Charles’Barbecue y descubrimiento de cervezas artesanales.

Folkloretanz mit dem Bal des champs , anschließend Ausklang des Abends mit einem DJ. Essen von Charles’Barbecue und Entdeckung von handwerklich gebrauten Bieren.

Mise à jour le 2023-07-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire