Balade ludique – La cité des 3 merles 2 rue de la Reconnaissance Ammerschwihr, 1 novembre 2023, Ammerschwihr.

Ammerschwihr,Haut-Rhin

Circuit familial ponctué d’énigmes au sein de la cité du Kaefferkopf. Admirez les vestiges du patrimoine architectural. Durée 45min. Carnet de route à l’office de tourisme..

2023-11-01 fin : 2023-12-31 17:00:00. EUR.

2 rue de la Reconnaissance

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est



Family tour of the Kaefferkopf town, punctuated by riddles. Admire the architectural remains. Duration 45min. Guidebook available from the tourist office.

Un recorrido familiar salpicado de enigmas en la ciudad de Kaefferkopf. Admire los vestigios del patrimonio arquitectónico. Duración: 45 minutos. Guía disponible en la oficina de turismo.

Familienrundgang mit Rätseln in der Stadt auf dem Kaefferkopf. Bewundern Sie die Überreste des architektonischen Erbes. Dauer 45min. Carnet de route im Tourismusbüro.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg