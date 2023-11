Fini la télévision ? 2 Rue de la Providence Limoges, 16 mai 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

L’Université de Limoges propose un cycle de Conférences grand public interactives sous des formes participatives (avec expérimentations, quizz, mise en scène etc).

La télévision est-elle un média du passé, aujourd’hui remplacée par d’autres écrans et bien sûr par le numérique ? Fini la télévision ? Pas si sûr…

Elle demeure le média le plus partagé auquel les individus consacrent en moyenne la plus grande part du temps non-travaillé.

Reconnaître l’importance quantitative de la télévision oblige à interroger les discours prédisant sa fin et à mieux connaître ses modalités de réception, ses durées d’utilisation, les programmes regardés, selon les milieux sociaux, les âges, les sexes.

Au cours de cette conférence, nous verrons pourquoi elle est depuis longtemps condamnée à une mort imminente, mais aussi pourquoi elle n’a, en fait, jamais cessé d’être le premier loisir quotidien..

2024-05-16 fin : 2024-05-16 20:30:00. EUR.

2 Rue de la Providence Espace Simone Veil

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The University of Limoges is offering a series of interactive lectures for the general public in participative formats (with experiments, quizzes, staging, etc.).

Is television a medium of the past, now replaced by other screens and, of course, digital technology? Is television over? Not so sure?

It remains the most widely-shared medium, to which people devote on average the greatest proportion of their non-working time.

Acknowledging the quantitative importance of television means we have to question the speeches predicting its demise, and gain a better understanding of how it is received, how long it is used, and what programs are watched, according to social background, age and gender.

In the course of this conference, we will see why television has long been condemned to imminent death, but also why it has never ceased to be the primary form of daily entertainment.

La Universidad de Limoges propone una serie de conferencias interactivas para el gran público en un formato participativo (con experimentos, concursos, escenificaciones, etc.).

¿Es la televisión un medio del pasado, sustituido ahora por otras pantallas y, por supuesto, por la tecnología digital? ¿Se ha acabado la televisión? ¿No está seguro?

Sigue siendo el medio más difundido, al que la gente dedica de media la mayor parte de su tiempo no laboral.

Reconocer la importancia cuantitativa de la televisión significa que tenemos que cuestionar los discursos que predicen su desaparición y comprender mejor cómo se recibe, cuánto tiempo se utiliza y qué programas se ven, según el origen social, la edad y el sexo.

A lo largo de esta conferencia veremos por qué durante mucho tiempo se ha condenado a la televisión a una muerte inminente, pero también por qué en realidad nunca ha dejado de ser la principal forma de entretenimiento cotidiano.

Die Universität Limoges bietet eine Reihe von interaktiven Vorlesungen für die breite Öffentlichkeit in partizipativen Formen (mit Experimenten, Quiz, Inszenierung etc.).

Ist das Fernsehen ein Medium der Vergangenheit, das heute von anderen Bildschirmen und natürlich vom digitalen Fernsehen abgelöst wird? Ist das Fernsehen vorbei? Nicht so sicher?

Es ist nach wie vor das am häufigsten genutzte Medium, mit dem die Menschen im Durchschnitt den größten Teil ihrer nicht erwerbstätigen Zeit verbringen.

Um die quantitative Bedeutung des Fernsehens anzuerkennen, muss man die Aussagen, die sein Ende vorhersagen, hinterfragen und die Rezeptionsmodalitäten, die Nutzungsdauer und die Programme, die geschlechter-, alters- und sozialabhängig gesehen werden, besser kennenlernen.

In diesem Vortrag werden wir sehen, warum das Fernsehen seit langem zum Tode verurteilt ist, aber auch, warum es nie aufgehört hat, die wichtigste tägliche Freizeitbeschäftigung zu sein.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Limoges Métropole