Microbiote digestif et médicaments : quelles interactions ? 2 Rue de la Providence Limoges, 21 mars 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

L’Université de Limoges propose un cycle de Conférences grand public interactives sous des formes participatives (avec expérimentations, quizz, mise en scène etc).

Le microbiote digestif est un écosystème complexe en constante interaction avec l’hôte et son environnement.

Il représente l’ensemble des microorganismes non pathogènes (bactéries, champignons, virus) retrouvés dans le tube digestif.

Sa composition est modulée par différents facteurs incluant la prise de certains médicaments.

Le microbiote digestif est également capable de transformer certains médicaments en les rendant plus efficaces ou inversement toxiques.

Cette conférence abordera cette interaction bidirectionnelle entre le microbiote digestif et les médicaments..

2024-03-21 fin : 2024-03-21 20:30:00. EUR.

2 Rue de la Providence Espace Simone Veil

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The University of Limoges is offering a series of interactive lectures for the general public in participative formats (with experiments, quizzes, staging, etc.).

The digestive microbiota is a complex ecosystem in constant interaction with the host and its environment.

It represents all non-pathogenic microorganisms (bacteria, fungi, viruses) found in the digestive tract.

Its composition is modulated by various factors, including the intake of certain medications.

The digestive microbiota is also capable of transforming certain drugs, making them more effective or, conversely, toxic.

This conference will address this bidirectional interaction between the digestive microbiota and drugs.

La Universidad de Limoges propone una serie de conferencias interactivas para el gran público, en un formato participativo (con experimentos, concursos, escenificaciones, etc.).

La microbiota digestiva es un ecosistema complejo en constante interacción con el huésped y su entorno.

Representa todos los microorganismos no patógenos (bacterias, hongos, virus) que se encuentran en el tubo digestivo.

Su composición está modulada por diversos factores, entre ellos el uso de ciertos medicamentos.

La microbiota digestiva también es capaz de transformar ciertos medicamentos, haciéndolos más eficaces o, por el contrario, tóxicos.

Esta charla examinará la interacción bidireccional entre la microbiota digestiva y los medicamentos.

Die Universität Limoges bietet eine Reihe von interaktiven Vorlesungen für die breite Öffentlichkeit in partizipativen Formen (mit Experimenten, Quiz, Inszenierung etc.).

Die Mikrobiota des Verdauungstraktes ist ein komplexes Ökosystem, das in ständiger Wechselwirkung mit dem Wirt und seiner Umgebung steht.

Sie umfasst alle nicht pathogenen Mikroorganismen (Bakterien, Pilze, Viren), die im Verdauungstrakt vorkommen.

Ihre Zusammensetzung wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, unter anderem durch die Einnahme bestimmter Medikamente.

Die Mikrobiota im Verdauungstrakt ist auch in der Lage, bestimmte Medikamente umzuwandeln und sie wirksamer oder toxisch zu machen.

Dieser Vortrag wird sich mit dieser bidirektionalen Interaktion zwischen der Verdauungsmikrobiota und Medikamenten befassen.

