Les Céramiques : Matériaux du Futur ! 2 Rue de la Providence Limoges, 2 février 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

L’Université de Limoges propose un cycle de Conférences grand public interactives sous des formes participatives (avec expérimentations, quizz, mise en scène etc).

Les céramiques constituent l’ensemble des matériaux non-métalliques et non-organiques.

Connues depuis la préhistoire, les céramiques, aux nombreuses propriétés extraordinaires, s’invitent dans notre quotidien et dans de nombreuses applications de pointe : composants électroniques des ordinateurs et des smartphones, dans les pots catalytiques des voitures, dans les turbines des avions, en chirurgie, dans les réacteurs nucléaires… Cette technologie millénaire est toujours au cœur de l’innovation..

2024-02-02 fin : 2024-02-02 20:30:00. EUR.

2 Rue de la Providence Espace Simone Veil

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The University of Limoges is offering a series of interactive lectures for the general public in participative formats (with experiments, quizzes, staging, etc.).

Ceramics are non-metallic, non-organic materials.

Known since prehistoric times, ceramics, with their many extraordinary properties, have become an integral part of our everyday lives, as well as being used in a wide range of cutting-edge applications: electronic components in computers and smartphones, catalytic converters in cars, aircraft turbines, surgery, nuclear reactors? This age-old technology is still at the heart of innovation.

La Universidad de Limoges propone una serie de conferencias interactivas para el gran público en un formato participativo (con experimentos, concursos, escenificaciones, etc.).

La cerámica son todos los materiales no metálicos ni orgánicos.

Conocida desde la prehistoria, la cerámica, con sus numerosas y extraordinarias propiedades, forma parte de nuestra vida cotidiana y se utiliza en numerosas aplicaciones de vanguardia: componentes electrónicos de ordenadores y smartphones, catalizadores de automóviles, turbinas de aviones, cirugía, reactores nucleares.. Esta tecnología milenaria sigue estando en el centro de la innovación.

Die Universität Limoges bietet eine Reihe von interaktiven Vorlesungen für die breite Öffentlichkeit in partizipativen Formen (mit Experimenten, Quiz, Inszenierung etc.).

Keramiken sind alle nichtmetallischen und nichtorganischen Materialien.

Keramiken sind seit der Urzeit bekannt und haben zahlreiche außergewöhnliche Eigenschaften. Sie sind in unserem Alltag und in vielen Hightech-Anwendungen zu finden: elektronische Bauteile in Computern und Smartphones, Katalysatoren in Autos, Turbinen in Flugzeugen, in der Chirurgie, in Kernreaktoren? Diese jahrtausendealte Technologie steht immer noch im Zentrum der Innovation.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Limoges Métropole