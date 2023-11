L’école discrimine-t-elle ? 2 Rue de la Providence Limoges, 18 janvier 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

L’Université de Limoges propose un cycle de Conférences grand public interactives sous des formes participatives (avec expérimentations, quizz, mise en scène etc).

La conférence s’appuiera sur l’ouvrage publié en 2023 aux Éditions du Croquant, L’école discrimine-t-elle ?

Alors que l’école est supposée incarner l’égalité républicaine, se produisent en son sein, non seulement des inégalités scolaires massives documentées depuis plusieurs décennies, mais également des processus discriminatoires.

La conférence montrera néanmoins en quoi la définition de la discrimination scolaire est complexe, appelant des ressources sociologiques et juridiques.

La conférence présentera les résultats d’une enquête menée sur trois années dans différentes villes de France montrant comment les discriminations peuvent être à l’œuvre..

2 Rue de la Providence Espace Simone Veil

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The University of Limoges is offering a series of interactive lectures for the general public in participative formats (with experiments, quizzes, staging, etc.).

The conference will be based on the book L?école discriminmine-t-elle ? published in 2023 by Éditions du Croquant

While schools are supposed to embody republican equality, massive inequalities at school have been documented for several decades, and discriminatory processes are taking place.

Nevertheless, the conference will show how the definition of discrimination in schools is complex, calling on sociological and legal resources.

The conference will present the results of a three-year survey carried out in various French cities, showing how discrimination can be at work.

La Universidad de Limoges propone una serie de conferencias interactivas para el gran público en un formato participativo (con experimentos, concursos, escenificaciones, etc.).

La conferencia se basará en el libro publicado en 2023 por Éditions du Croquant, L’école discriminmine-t-elle?

Aunque se supone que la escuela encarna la igualdad republicana, desde hace varias décadas se han documentado desigualdades masivas en la educación, y en su seno tienen lugar procesos discriminatorios.

La conferencia mostrará, no obstante, la complejidad de la definición de la discriminación en la escuela, recurriendo a recursos sociológicos y jurídicos.

La conferencia presentará los resultados de una encuesta realizada a lo largo de tres años en varias ciudades francesas, en la que se muestra cómo puede haber discriminación.

Die Universität Limoges bietet eine Reihe von interaktiven Vorlesungen für die breite Öffentlichkeit in partizipativen Formen (mit Experimenten, Quiz, Inszenierung etc.).

Die Konferenz stützt sich auf das 2023 im Croquant-Verlag erschienene Buch L?école discrimine-t-elle?

Während die Schule die republikanische Gleichheit verkörpern soll, kommt es in ihr nicht nur zu massiven schulischen Ungleichheiten, die seit mehreren Jahrzehnten dokumentiert sind, sondern auch zu diskriminierenden Prozessen.

Die Konferenz wird jedoch zeigen, dass die Definition von Diskriminierung in der Schule komplex ist und soziologische und juristische Ressourcen erfordert.

Die Konferenz wird die Ergebnisse einer dreijährigen Untersuchung in verschiedenen französischen Städten vorstellen, die zeigt, wie Diskriminierung stattfinden kann.

