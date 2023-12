Peinture napolitaine. Capodimonte au Louvre 2 Rue de la Providence Limoges, 20 décembre 2023 19:00, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Conférence de Fabrice Conan, historien de l’art.

Des trésors de Titien, Caravage, Carrache, Guido Reni, Masaccio, Bellini, Parmigianino, Gentileschi, des napolitains exceptionnels comme Jusepe de Ribera, Francesco Guarino ou Mattia Preti.

Des oeuvres graphiques de renom présentées et pour la première fois en confrontation dans les collections, comme pour les tableaux du Corrège.

Une délectation assurée, pour le bonheur de savourer de grands trésors de l’histoire des arts.

Cette conférence est organisée en partenariat avec l’association Al Dante..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 21:00:00. EUR.

2 Rue de la Providence Espace Simone Veil

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Lecture by Fabrice Conan, art historian.

Treasures by Titian, Caravaggio, Carracci, Guido Reni, Masaccio, Bellini, Parmigianino, Gentileschi, and exceptional Neapolitans such as Jusepe de Ribera, Francesco Guarino and Mattia Preti.

Renowned graphic works are presented and compared for the first time in the collections, as in the case of Correggio’s paintings.

It’s a delight to savor the great treasures of art history.

This conference is organized in partnership with the Al Dante association.

Conferencia de Fabrice Conan, historiador del arte.

Tesoros de Tiziano, Caravaggio, Carracci, Guido Reni, Masaccio, Bellini, Parmigianino, Gentileschi y napolitanos excepcionales como Jusepe de Ribera, Francesco Guarino y Mattia Preti.

Por primera vez, se expondrán y compararán obras gráficas de renombre en las colecciones, como es el caso de las pinturas de Correggio.

Es una forma deliciosa de saborear algunos de los grandes tesoros de la historia del arte.

Esta conferencia está organizada en colaboración con la asociación Al Dante.

Vortrag von Fabrice Conan, Kunsthistoriker.

Schätze von Tizian, Caravaggio, Carraccio, Guido Reni, Masaccio, Bellini, Parmigianino, Gentileschi, außergewöhnliche Neapolitaner wie Jusepe de Ribera, Francesco Guarino oder Mattia Preti.

Renommierte grafische Werke werden präsentiert und zum ersten Mal in den Sammlungen gegenübergestellt, wie bei den Gemälden von Correggio.

Ein garantierter Genuss, für das Glück, große Schätze der Kunstgeschichte zu genießen.

Diese Konferenz wird in Zusammenarbeit mit dem Verein Al Dante organisiert.

