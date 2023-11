Les animaux sauvages ont-ils des droits ? 2 Rue de la Providence Limoges, 14 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

L’Université de Limoges propose un cycle de Conférences grand public interactives sous des formes participatives (avec expérimentations, quizz, mise en scène etc).

Saviez-vous qu’en juin 2023, sur un territoire ultramarin de la France , on a révisé le code de l’environnement pour faire de certains animaux emblématiques de la culture kanak des entités naturelles sujets de droit ?

Cette innovation juridique est inspirée de nombreuses expériences étrangères, visant à donner la personnalité juridique à la biosphère, à des écosystèmes entiers ou à certains éléments de la nature.

Pourquoi cela constitue une innovation juridique pour notre droit ?

En quoi cette innovation juridique permet de renforcer la protection de ces espèces d’animaux sauvages ?

Peut-on envisager que l’initiative de cette collectivité d’outre-mer puisse être dupliquée sur le territoire métropolitain ?.

The University of Limoges is offering a series of interactive lectures for the general public in participative formats (with experiments, quizzes, staging, etc.).

Did you know that in June 2023, in one of France?s overseas territories, the environmental code was revised to make certain animals emblematic of Kanak culture natural entities subject to the law?

This legal innovation is inspired by numerous foreign experiments aimed at giving legal personality to the biosphere, entire ecosystems or certain elements of nature.

Why is this a legal innovation for our law?

In what way does this legal innovation strengthen the protection of these wild animal species?

Could the initiative taken by this overseas collectivity be duplicated in mainland France?

La Universidad de Limoges propone una serie de conferencias interactivas para el gran público en un formato participativo (con experimentos, concursos, escenificaciones, etc.).

¿Sabía que en junio de 2023, en uno de los territorios franceses de ultramar, se revisó el código medioambiental para someter a la ley a determinados animales emblemáticos de la cultura canaca como entidades naturales?

Esta innovación jurídica se inspira en numerosas experiencias extranjeras destinadas a dotar de personalidad jurídica a la biosfera, a ecosistemas enteros o a determinados elementos de la naturaleza.

¿Por qué es una innovación jurídica para nuestro Derecho?

¿De qué manera esta innovación jurídica permite reforzar la protección de estas especies animales salvajes?

¿Podría reproducirse en la Francia continental la iniciativa adoptada por esta colectividad de ultramar?

Die Universität Limoges bietet eine Reihe von interaktiven Vorlesungen für die breite Öffentlichkeit in partizipativen Formen (mit Experimenten, Quiz, Inszenierung etc.).

Wussten Sie, dass im Juni 2023 in einem französischen Überseegebiet das Umweltgesetzbuch geändert wurde, um bestimmte Tiere, die für die Kultur der Kanak symbolisch sind, zu natürlichen Rechtssubjekten zu machen?

Diese rechtliche Innovation ist von zahlreichen ausländischen Experimenten inspiriert, die darauf abzielen, der Biosphäre, ganzen Ökosystemen oder bestimmten Elementen der Natur Rechtspersönlichkeit zu verleihen.

Warum stellt dies eine Rechtsinnovation für unser Recht dar?

Inwiefern ermöglicht diese Rechtsinnovation einen besseren Schutz dieser Wildtierarten?

Ist es denkbar, dass die Initiative dieser überseeischen Gebietskörperschaft auf dem Gebiet des Mutterlandes dupliziert werden kann?

