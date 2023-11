Astérix et Obélix au pays de la Cryptographie 2 Rue de la Providence Limoges, 16 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

L’Université de Limoges propose un cycle de Conférences grand public interactives sous des formes participatives (avec expérimentations, quizz, mise en scène etc).

Avec la cryptographie nous pouvons garantir des choses relativement magiques.

Par exemple, il devient possible d’échanger des messages en criant d’un bout à l’autre d’un stade, sans que personne ne nous comprenne.

On peut assurer l’équité d’un échange tel que celui d’Astérix et Obélix.

On sait comment résister à l’usurpation d’identité ou même comment garantir la sécurité des communications entre deux personnes.

La cryptographie permet d’assurer la sécurité des transactions bancaires, ou au contraire, de trouver des moyens pour la casser. On peut anonymiser des données ou au contraire trouver des identités derrière des pseudonymes.

Grâce à des «jeux», vous serez initié à la cryptographie..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 20:30:00. EUR.

2 Rue de la Providence Espace Simone Veil

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The University of Limoges is offering a series of interactive lectures for the general public, in a participative format (with experiments, quizzes, staging, etc.).

Cryptography can guarantee relatively magical things.

For example, we can exchange messages by shouting from one end of a stadium to the other, without anyone understanding us.

We can ensure the fairness of an exchange like Asterix and Obelix.

We know how to resist identity theft, or even how to guarantee the security of communications between two people.

Cryptography can be used to ensure the security of banking transactions, or on the contrary, to find ways of breaking it. We can anonymize data or find identities behind pseudonyms.

We’ll introduce you to cryptography through a series of « games ».

La Universidad de Limoges propone una serie de conferencias interactivas para el gran público, en un formato participativo (con experimentos, concursos, escenificaciones, etc.).

La criptografía nos permite garantizar cosas relativamente mágicas.

Por ejemplo, podemos intercambiar mensajes gritando de un extremo a otro de un estadio, sin que nadie nos entienda.

Podemos garantizar la equidad de un intercambio como el de Astérix y Obélix.

Sabemos cómo resistir a la usurpación de identidad o incluso cómo garantizar la seguridad de las comunicaciones entre dos personas.

La criptografía permite garantizar la seguridad de las transacciones bancarias o, por el contrario, encontrar la manera de quebrantarla. Podemos anonimizar datos o, por el contrario, encontrar identidades detrás de seudónimos.

Se le introducirá en la criptografía a través de una serie de « juegos ».

Die Universität Limoges bietet eine Reihe von interaktiven Vorlesungen für die breite Öffentlichkeit in partizipativen Formen (mit Experimenten, Quiz, Inszenierung etc.).

Mit Hilfe der Kryptographie können wir relativ magische Dinge garantieren.

Zum Beispiel können wir Nachrichten austauschen, indem wir von einem Ende des Stadions zum anderen schreien, ohne dass uns jemand versteht.

Wir können sicherstellen, dass ein Austausch wie bei Asterix und Obelix fair abläuft.

Wir wissen, wie man sich gegen Identitätsdiebstahl wehrt oder wie man sogar die Sicherheit der Kommunikation zwischen zwei Personen gewährleistet.

Mithilfe der Kryptografie kann man die Sicherheit von Banktransaktionen gewährleisten oder Wege finden, sie zu brechen. Man kann Daten anonymisieren oder Identitäten hinter Pseudonymen finden.

Anhand von « Spielen » werden Sie in die Kryptografie eingeführt.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Limoges Métropole