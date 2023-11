Gertrude Stein et Pablo Picasso – L’invention du langage 2 Rue de la Providence Limoges, 8 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 19h.

CONFÉFRENCE PAR ASSIA QUESNEL, HISTORIENNE DE L’ART,

Co-commissaire de l’exposition au Musée du Luxembourg, Paris (13/09/23 – 21/01/24)

Connue avant tout pour son rôle de grande collectionneuse d’art moderne, en particulier de Pablo Picasso, la poète Gertrude Stein (1874-1946) est pourtant l’autrice d’une écriture radicale qui entretient un lien particulier et intriqué avec les arts de son temps comme aujourd’hui. Sa poétique s’est élaborée au contact de la peinture de Cézanne, affermie en lien avec le cubisme et son amitié avec Pablo Picasso, puis déployé jusqu’à devenir, dans les années 1960, une des grandes références d’avant-garde pour l’américain, en particulier dans ses tendances conceptuelles et performatives.

2 Rue de la Providence Espace Simone Veil

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



7pm.

LECTURE BY ART HISTORIAN ASSIA QUESNEL,

Co-curator of the exhibition at the Musée du Luxembourg, Paris (13/09/23 – 21/01/24)

Known primarily for her role as a major collector of modern art, in particular Pablo Picasso, the poet Gertrude Stein (1874-1946) is nonetheless the author of a radical style of writing that maintains a special, intertwined link with the arts of her time as well as today. Her poetics were developed through contact with Cézanne’s painting, strengthened by Cubism and her friendship with Pablo Picasso, and expanded to become, in the 1960s, one of the great avant-garde references for American art, particularly in its conceptual and performative tendencies.

A las siete de la tarde.

CONFERENCIA DE ASSIA QUESNEL, HISTORIADORA DEL ARTE,

Co-curadora de la exposición en el Museo del Luxemburgo, París (13/09/23 – 21/01/24)

Conocida sobre todo por su papel de gran coleccionista de arte moderno, en particular de Pablo Picasso, la poetisa Gertrude Stein (1874-1946) es, sin embargo, autora de una escritura radical que mantiene un vínculo especial y entrelazado con las artes de su época y de la actualidad. Su poética se desarrolló en contacto con la pintura de Cézanne, se fortaleció con el cubismo y su amistad con Pablo Picasso, y luego se amplió hasta convertirse, en los años sesenta, en una de las grandes referencias vanguardistas del arte estadounidense, sobre todo en sus tendencias conceptuales y performativas.

Um 19 Uhr

VORTRAG VON ASSIA QUESNEL, KUNSTHISTORIKERIN,

Co-Kuratorin der Ausstellung im Musée du Luxembourg, Paris (13/09/23 – 21/01/24)

Die Dichterin Gertrude Stein (1874-1946), die in erster Linie für ihre Rolle als große Sammlerin moderner Kunst, insbesondere von Pablo Picasso, bekannt ist, ist jedoch die Autorin einer radikalen Schrift, die eine besondere und verflochtene Verbindung zu den Künsten ihrer Zeit wie auch heute unterhält. Ihre Poetik entwickelte sich im Kontakt mit der Malerei Cézannes, festigte sich in Verbindung mit dem Kubismus und ihrer Freundschaft mit Pablo Picasso und entfaltete sich dann, bis sie in den 1960er Jahren zu einer der großen avantgardistischen Referenzen für die amerikanische Kunst wurde, insbesondere in ihren konzeptuellen und performativen Tendenzen.

