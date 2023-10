Oh, ma Belette 2 Rue de la Providence Limoges, 27 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Théâtre d’objets

Libre adaptation de Sandrine CANOU, avec la voix de Sébastien LECOEUR

D’après l’album : Oh, ma belette d’Anthony MARTINEZ, parue aux éditions Kaléidoscope.

Pour les enfants de 6 mois à 6 ans.

Durée : 30 mn.

Réservation par téléphone (en lien).

Dédicace d’Anthony MARTINEZ samedi 28 octobre à 10h Espace Simone Veil et l’après midi à la libraire rêv’ en pages de limoges jusqu’à 18h..

2023-10-27 fin : 2023-10-28 10:30:00. EUR.

2 Rue de la Providence Espace Simone Veil

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Object theater

Freely adapted by Sandrine CANOU, with the voice of Sébastien LECOEUR

Based on the album Oh, ma belette by Anthony MARTINEZ, published by Kaléidoscope.

For children aged 6 months to 6 years.

Running time: 30 min.

Booking by phone (link).

Book signing by Anthony MARTINEZ Saturday October 28 at 10 am Espace Simone Veil and in the afternoon at the Limoges bookshop rêv? en pages until 6 pm.

Teatro de objetos

Adaptación libre de Sandrine CANOU, con la voz de Sébastien LECOEUR

Basada en el álbum Oh, ma belette de Anthony MARTINEZ, publicado por Kaléidoscope.

Para niños de 6 meses a 6 años.

Duración: 30 minutos.

Reservas por teléfono (enlace).

Firma de libros de Anthony MARTINEZ el sábado 28 de octubre a las 10 h en el Espace Simone Veil y por la tarde en la librería rêv? en pages de Limoges hasta las 18 h.

Objekttheater

Freie Bearbeitung von Sandrine CANOU, mit der Stimme von Sébastien LECOEUR

Nach dem Album: Oh, ma wiesel von Anthony MARTINEZ, erschienen im Verlag Kaleidoscope.

Für Kinder von 6 Monaten bis 6 Jahren.

Dauer: 30 Minuten.

Telefonische Reservierung (als Link).

Signierstunde von Anthony MARTINEZ am Samstag, den 28. Oktober um 10 Uhr im Espace Simone Veil und nachmittags bis 18 Uhr in der Buchhandlung rêv? en pages in Limoges.

