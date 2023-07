Journées du Patrimoine 2023 – « Café Résistance » Espace Simone Veil (spectacle) 2 Rue de la Providence Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

« CAFÉ RÉSISTANCE » : un spectacle de théâtre sur les femmes de la Résistance.

« CAFÉ RÉSISTANCE » : une lecture théâtralisée par Jocelyne Alcaraz du récit d’Eckhardt Momber mettant en lumière 5 portraits de femmes résistantes. Découvrez Suzanne Raparie, employée de la poste à Saint-Flour, Berthie Albrecht, féministe et co-fondatrice du journal Combat, Claire Chevrillon qui plonge dans la clandestinité par divertissement pendant ses vacances dans la zone libre, Germaine Tillon, déportée à Ravensbrück qui écrit et fait jouer une opérette d’humour noir avec ses compagnes d’infortune, et Madeleine Riffaud qui refuse d’abattre les soldats allemands qui se sont rendus.

Gratuit. Entrée libre. Sous réserve des places disponibles. Pour plus d’informations, prenez contact au : 05 55 45 84 44..

2 Rue de la Providence Espace Simone Veil

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« CAFÉ RÉSISTANCE »: a theater show about women in the Resistance.

« CAFÉ RÉSISTANCE »: a theatrical reading by Jocelyne Alcaraz of Eckhardt Momber’s story, highlighting 5 portraits of women in the Resistance. Discover Suzanne Raparie, a postal worker in Saint-Flour; Berthie Albrecht, feminist and co-founder of the newspaper Combat; Claire Chevrillon, who went underground for fun while on vacation in the free zone; Germaine Tillon, deported to Ravensbrück, who wrote and performed a black-humor operetta with her fellow prisoners; and Madeleine Riffaud, who refused to shoot surrendered German soldiers.

Free admission. Free admission. Subject to availability. For further information, please contact: 05 55 45 84 44.

« CAFÉ RÉSISTANCE »: espectáculo teatral sobre las mujeres en la Resistencia.

« CAFÉ RÉSISTANCE »: lectura teatral a cargo de Jocelyne Alcaraz de la historia de Eckhardt Momber, destacando 5 retratos de mujeres en la Resistencia. Descubra a Suzanne Raparie, trabajadora de correos en Saint-Flour; Berthie Albrecht, feminista y cofundadora del periódico Combat; Claire Chevrillon, que pasó a la clandestinidad para divertirse mientras estaba de vacaciones en la zona libre; Germaine Tillon, deportada a Ravensbrück, que escribió y representó una opereta de humor negro con sus compañeras de prisión; y Madeleine Riffaud, que se negó a disparar a los soldados alemanes rendidos.

Entrada libre. Entrada gratuita. Sujeto a disponibilidad. Para más información: 05 55 45 84 44.

« CAFÉ RÉSISTANCE »: Eine Theateraufführung über Frauen in der Résistance.

« CAFÉ RÉSISTANCE »: Eine szenische Lesung von Jocelyne Alcaraz aus Eckhardt Mombers Erzählung, die fünf Porträts von Frauen aus dem Widerstand beleuchtet. Entdecken Sie Suzanne Raparie, Postangestellte in Saint-Flour, Berthie Albrecht, Feministin und Mitbegründerin der Zeitung Combat, Claire Chevrillon, die während ihres Urlaubs in der freien Zone aus Spaß in den Untergrund geht, Germaine Tillon, die nach Ravensbrück deportiert wurde und mit ihren Leidensgenossinnen eine schwarzhumorige Operette schreibt und aufführen lässt, und Madeleine Riffaud, die sich weigert, deutsche Soldaten zu erschießen, die sich ergeben haben.

Kostenlos. Eintritt frei. Vorbehaltlich der verfügbaren Plätze. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt auf unter: 05 55 45 84 44.

