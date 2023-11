MARCHÉ DE NOËL 2 Rue de la Poste Tuchan, 3 décembre 2023, Tuchan.

Tuchan,Aude

Marché de noël à Tuchan à la salle polyvalenteà partir de 10h00. Nombreux producteurs et artisans sur place. Buvette et petite restauration..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 . .

2 Rue de la Poste

Tuchan 11350 Aude Occitanie



Christmas market in Tuchan at the salle polyvalente from 10:00 am. Many producers and craftsmen on site. Refreshments and snacks.

Mercado de Navidad en Tuchan, en la Sala Polivalente, a partir de las 10.00 h. Numerosos productores y artesanos in situ. Refrescos y tentempiés.

Weihnachtsmarkt in Tuchan in der Mehrzweckhalleab 10.00 Uhr. Zahlreiche Produzenten und Kunsthandwerker vor Ort. Getränke und kleine Snacks.

Mise à jour le 2023-11-06 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières & Salanque