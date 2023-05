Circle Fest 2 Rue de la Paix, 9 juin 2023, Préchac.

Préchac,Gironde

Le Circle Fest, c’est festival du Cercle Paix à Prechac !

AVEC :

– Vendredi : L’1consolable / Pounz Dassin / Comme les autres / Dj Milvich

– Samedi : INTENABLE / Woods / Le Piston Errant / Spectacle de la mort qui rue Adèle Zouane / Sieste Musical avec Les Cauchemars du Chat / Spectacle de La méthode Pat / Mokscool Gdj / Pantoufle & Mocassin.

Miam miam sur place.

Jeux et animations..

2 Rue de la Paix Cercle de la Paix

Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Circle Fest is the festival of the Circle Peace in Prechac!

WITH :

– Friday : L’1consolable / Pounz Dassin / Comme les autres / Dj Milvich

– Saturday : INTENABLE / Woods / Le Piston Errant / Show of the street death Adèle Zouane / Sieste Musical with Les Cauchemars du Chat / Show of La méthode Pat / Mokscool Gdj / Pantoufle & Mocassin.

Yum yum on the spot.

Games and animations.

¡El Circle Fest es el festival de la Paz Circular en Prechac!

CON :

– Viernes : L’1consolable / Pounz Dassin / Comme les autres / Dj Milvich

– Sábado: INTENABLE / Woods / Le Piston Errant / Adèle Zouane / Sieste Musical con Les Cauchemars du Chat / La méthode Pat / Mokscool Gdj / Pantoufle & Mocassin.

Yum yum en el acto.

Juegos y animaciones.

Das Circle Fest ist das Festival des Cercle Paix in Prechac!

MIT :

– Freitag: L’1consolable / Pounz Dassin / Comme les autres / Dj Milvich

– Samstag: INTENABLE / Woods / Le Piston Errant / Spectacle de la mort qui rue Adèle Zouane / Sieste Musical avec Les Cauchemars du Chat / Spectacle de La méthode Pat / Mokscool Gdj / Pantoufle & Mocassin.

Leckeres Essen vor Ort.

Spiele und Animationen.

