MARCHÉ DE NOËL ET ILLUMINATIONS 2 Rue de la Moselle Illange, 2 décembre 2023, Illange.

Illange,Moselle

Lancement des illuminations dans le village, avec illumination du sapin devant la mairie. Retraite aux lampions (offerts par la municipalité) jusqu’au parking de la salle polyvalente où l’association des parents d’élèves proposera un marché de Noël.. Tout public

Samedi 2023-12-02 18:00:00 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

2 Rue de la Moselle

Illange 57970 Moselle Grand Est



Launch of the village illuminations, with lighting of the Christmas tree in front of the town hall. Lantern parade (courtesy of the municipality) to the salle polyvalente parking lot, where the parents’ association will host a Christmas market.

Encendido de las luces del pueblo, incluido el árbol de Navidad frente al ayuntamiento. Desfile de antorchas (cortesía del ayuntamiento) hasta el aparcamiento del pabellón polivalente, donde la asociación de padres organizará un mercadillo navideño.

Start der Beleuchtung im Dorf, wobei der Baum vor dem Rathaus beleuchtet wird. Lampionumzug (von der Gemeinde gestiftet) bis zum Parkplatz der Mehrzweckhalle, wo die Elternvereinigung einen Weihnachtsmarkt anbietet.

